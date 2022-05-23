В Екатеринбурге снизилось количество ВИЧ-инфицированных на 2,8%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские медики сообщили о снижении количества заболевших ВИЧ-инфекцией. Так, по итогам 2021 года, показатель первичной заболеваемости составил 60,1 на 100 тысяч населения, что на 2,8% ниже заболеваемости аналогичного периода 2020 года.Как сообщают в пресс-службе городской администрация, всего в начале 2022 года в уральской столице было выявлено 32 766 ВИЧ-инфицированных.«Для профилактики и обеспечения качественного лечения жителей действует муниципальная программа, рассчитанная на 2021-2025 годы. Также работает стратегический проект "Выбираю жизнь", одной из главных задач которого является защита граждан от СПИДа», – рассказали в мэрии.Помимо этого, разработаны и реализованы информационно-профилактические кампании «Знаю и НЕ боюсь!», «Знать. Помнить. Жить» и межведомственный проект «ВМЕСТЕ», в рамках которых людям рассказывают о СПИДе, а также проводят регулярное, довольное и анонимное ВИЧ-тестирование.По словам специалистов Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, для снижения заболеваемости необходимо, чтобы каждый гражданин знал свой ВИЧ-статус. По их данным, 30% инфицированных не подозревают, что у них есть заболевание.