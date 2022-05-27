Импортозамещение станет одной из ключевых тем «Иннопрома» в Екатеринбурге

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Импортозамещение и развитие кооперации будут в числе ключевых тем международной промышленной выставки «Иннопром», которая состоится в начале июля в Екатеринбурге.По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, выставка является одним из эффективных инструментов решения вопросов импортозамещения в промышленности, продвижения продукции промышленных предприятий, поисков новых рынков сбыта, а также выстраивания и налаживания новых логистических и производственных цепочек.Как сообщил программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин, в этом году будет проведён форум производителей компонентов. С помощью Минпромторга РФ на выставку привезут директоров по закупкам крупнейших промышленных компаний страны.«В третий и четвертый день выставки у производителей компонентов будет 15-20 минут, чтобы представить директорам по закупкам таких компаний, как "Газпромнефть" свою продукцию», – приводят слова Антона Атрашкина департамент информационной политики Свердловской области, – «Считаю, это очень важный формат для предприятий Свердловской области. Это отличная возможность прямо на "Иннопроме", если контракт не заключить, то встретить тех, с кем контракт сложится через месяц»