Беременные екатеринбурженки пожаловались на невозможность записаться к гинекологу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Беременные жительницы Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться на приём к акушеру-гинекологу в ЦГБ № 2. По словам одной из девушек, попасть к врачу невозможно из-за нехватки специалистов.Порталу ЕАН в Центральной городской больнице №2 подтвердили информацию о дефиците кадров, уточнив, что трудности при записи возникали в феврале. Однако, по словам пресс-секретаря учреждения Илоны Стародубцевой, для обеспечения бесперебойного приёма пациенток уже была произведена реорганизация.«После тщательного анализа работы отделений администрацией больницы было принято решение об объединении женских консультаций на Северном, 2 с её филиалом на Опалихинской, 17», – объяснила Стародубцева.Она рассказала, что по стандарту на 5 тысяч женщин полагается один врач. Сейчас на территории, которую обсуживает консультация, проживают 80 тысяч женщин.Стародубцева объяснила, что сейчас там работают 7 врачей акушеров-гинекологов, 2 стажера, занимающие одну ставку, 4 акушерки, которые проводят доврачебный приём, и 3 врача-совместителя, работающие на полставки. Помимо них врач УЗИ, маммолог и заведующая консультацией.