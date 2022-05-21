В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину, пропавшего 26 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 66-летнего Владимира Владимировича Манакова из посёлка Заводоуспенское в Тугулымском городском округе. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 26 мая этого года мужчина ушёл в лес и не вернулся.Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. В день пропажи Манаков был одет в зелёный камуфляжный костюм, чёрно-синюю футболку, зелёные сапоги и песчано-зелёную фуражку с козырьком. Из особых примет указываются очки.Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Екатериной по номеру 8 953 053-04-83.