В Свердловской области приостановлен проект по восстановлению Висимо-Уткинской узкоколейки

– Инвестор может вложить только небольшую сумму, а инвестора, который мог бы полностью этот проект профинансировать, к сожалению, пока нет. И проект приостановлен еще и в связи с тем, что не существует федеральных мер поддержки, которые могли бы реализовать этот проект именно при федеральном софинансировании, – пояснила Эльмира Туканова.

– Я думаю, что на одном из этапов постройки объектов на туристско-рекреационном кластере «Гора Белая» мы сможем заинтересовать потенциальных инвесторов в реализации проекта. Но без средств инвесторов реализовать его будет невозможно, – отметила директор департамента.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Из-за отсутствия инвестора в Свердловской области приостановили проект по восстановлению Висимо-Уткинской узкоколейки XIX века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиру Туканову.В январе губернатор Евгений Куйвашев поручил рассмотреть возможность восстановления Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги. В мае власти региона создали рабочую группу по осуществлению проекта.Однако из-за отсутствия инвестора, который полностью профинансировал бы реконструкцию узкоколейки, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона сегодня заявила о приостановки проекта.Кроме того, она подчеркнула, что власти не собираются отказываться от реализации проекта.Интересно, что Висимо-Уткинскую узкоколейную железную дорогу построили представители промышленников Демидовых в 1890-х годах от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинского завода. В то время она была одной из крупнейших частных железных дорог. В 2008-м году рельсы узкоколейки полностью демонтировали, осталась лишь насыпь.