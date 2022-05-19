Свердловскую область в выходные вновь накроют дожди
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных вновь ожидаются дожди, а местами и грозы. Температура воздуха будет в районе +19°С.
В субботу, 28 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на северо-востоке до умеренного, днем небольшой, местами умеренный дождь, грозы. Ночью 4…9°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 29 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью 7…12°С, днем 17…22°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 28 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на северо-востоке до умеренного, днем небольшой, местами умеренный дождь, грозы. Ночью 4…9°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 29 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью 7…12°С, днем 17…22°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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