Около 200 казахстанских компаний примут участие выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

17.19 Пятница, 27 мая 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В начале июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром», в которой примут участие около 200 компаний Казахстана и правительственная делегация республики. Об этом рассказали в пресс-службе посольства Казахстана в России по итогам встречи в Москве посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как сообщает ТАСС-Урал, во время встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана со Свердловской областью. В пресс-службе посольства рассказали, что «стороны выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота, который в 2021 году составил $1,5 млрд и почти на треть увеличился по сравнению с предыдущим годом». В структуре товарооборота области Казахстан занял второе место, уступая лишь Китаю.

– В этом контексте большие надежды возлагаются на предстоящую 4-7 июля в Екатеринбурге XII международную промышленную выставку «Иннопром». Мероприятие посетит высокая делегация правительства Казахстана, ожидается участие порядка 200 казахстанских компаний, представляющих все отрасли промышленности страны. Казахстан стал первым государством СНГ, получившим статус страны-партнера выставки «Иннопром», – добавили в пресс-службе.


Ключевая тема выставки в этом году – «Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры». На выставке представят современные отечественные и совместные разработки в сфере автоматизации производства, новой мобильности, материалов и других перспективных направлений.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анастасия Таначева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
УрФУ стал одним из лучших налогоплательщиков в Екатеринбурге по итогам 2021 года
27 мая 2022
Mercedes-Benz загорелся ночью в Екатеринбурге
23 мая 2022
На стройке многоэтажки в Екатеринбурге погибли два работника
26 мая 2022
Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест
23 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:04 Инспектор Росприроднадзора раскритиковала условия содержания отловленных в Красноуральске собак
20:37 Председатель Счётной палаты Асбестовского городского округа лишилась доверия и должности
20:14 Леса Екатеринбурга больше не защищает особый противопожарный режим
19:22 «Хамящего» чиновника из Горноуральского городского округа заподозрили в монополизме
18:47 Одного из авторов «Красной Бурды» оштрафовали за участие в митинге в Екатеринбурге
18:05 В Свердловской области приостановлен проект по восстановлению Висимо-Уткинской узкоколейки
17:55 Свердловскую область в выходные вновь накроют дожди
17:19 Около 200 казахстанских компаний примут участие выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
16:50 УрФУ стал одним из лучших налогоплательщиков в Екатеринбурге по итогам 2021 года
16:31 Обвиняемого в получении взятки депутата гордумы Красноуфимска от ЕР оставили под стражей
16:14 На улице Вайнера в Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна»
15:58 В Верхней Пышме прошли соревнования для детей, поборовших онкологию
15:24 В Свердловской области мужчину осудят за убийство знакомого
14:53 Коронавирус подтвердили еще у 151 свердловчанина
14:29 Около 150 мешков мусора убрали экоактивисты с ООПТ «Северские скалы»
13:50 Мэрия Екатеринбурга провела первый за много лет земельный аукцион
13:29 Лучшим поваром 2022 года стал бренд-шеф компании Кейтеринбург
13:24 На строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации выделят миллиард рублей
12:52 Свердловчанку приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов
12:23 Пьяного водителя электросамоката в Екатеринбурге могут лишить прав
11:58 В Екатеринбург приехали «работать» три мошенника из Кирова
11:27 В Екатеринбурге водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места ДТП
10:55 Перед мэрией Екатеринбурга высаживают новые голубые ели
10:24 Авиакомпания S7 запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург
09:52 Депутатом гордумы Нижнего Тагила стала акушерка Екатерина Сидорова
09:29 Автоледи сбила в Екатеринбурге велосипедиста, перевозившего ребенка
Все новости Свердловской области
18:01 Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
17:06 Глава Курганской области призвал правильно относиться «к распределению мужской и женской ролей»
15:50 Леонид Слуцкий единогласно избран новым председателем ЛДПР
15:29 В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза оспы обезьян
14:26 Сергей Лавров: «Запад объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор]»
12:32 В Якутске пожар на мусорном полигоне тушат четвёртый день
11:58 В Финляндии заподозрили первый в стране случай оспы обезьян
11:30 В Волгограде подозреваемого в поджоге военкомата заключили под стражу до 15 июля
10:59 Школы РФ получат 1 млрд рублей на закупку госсимволов, больше всего средств выделят Дагестану
10:15 Губернатор Гладков: женщина, раненая во время обстрела в Журавлевке, умерла
09:40 Россия и Китай наложили вето на проект США, который предложил санкции против КНДР
18:12 Депутат Государственного Собрания Башкортостана внесен в список террористов и экстремистов
17:21 Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное
16:11 Старовойт: при обстреле села Воробжа пострадал школьный учитель
15:28 Глава Курской области сообщил о «хлопках» в Суджанском районе, повреждены несколько домов и школа
14:18 У нескольких сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят обыски
13:41 В Санкт-Петербурге отменили обязательный масочный режим с 27 мая
12:45 Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых
12:17 Юрий Шевчук: «В России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу»
11:31 В Госсовете Крыма предложили убрать английский язык из школьной программы, в Госдуме возразили
10:34 Полиция Техаса задержала школьника, в его машине нашли оружие
09:38 В Пакистане массовые протесты, правительство вызвало армию в «красную зону» Исламабада
17:50 Брюссель занял первое месте в рейтинге городов по доступности библиотек, Москва – на девятом
16:41 СМИ: в Тюмени во время концерта стало плохо 17 участникам детского хора
15:49 Президент РФ Путин подписал Указ о назначении Куренкова главой МЧС
15:33 Володин: все фракции Госдумы поддерживают идею о выходе из Болонской системы
Все новости России и мира
21:04 Инспектор Росприроднадзора раскритиковала условия содержания отловленных в Красноуральске собак
20:37 Председатель Счётной палаты Асбестовского городского округа лишилась доверия и должности
20:14 Леса Екатеринбурга больше не защищает особый противопожарный режим
19:22 «Хамящего» чиновника из Горноуральского городского округа заподозрили в монополизме
18:47 Одного из авторов «Красной Бурды» оштрафовали за участие в митинге в Екатеринбурге
18:05 В Свердловской области приостановлен проект по восстановлению Висимо-Уткинской узкоколейки
17:55 Свердловскую область в выходные вновь накроют дожди
17:19 Около 200 казахстанских компаний примут участие выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
16:50 УрФУ стал одним из лучших налогоплательщиков в Екатеринбурге по итогам 2021 года
16:31 Обвиняемого в получении взятки депутата гордумы Красноуфимска от ЕР оставили под стражей
16:14 На улице Вайнера в Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна»
15:58 В Верхней Пышме прошли соревнования для детей, поборовших онкологию
15:52 Разработка ученых Пермского Политеха сможет повысить эффективность шунтирования сердца у детей
15:24 В Свердловской области мужчину осудят за убийство знакомого
14:53 Коронавирус подтвердили еще у 151 свердловчанина
14:29 Около 150 мешков мусора убрали экоактивисты с ООПТ «Северские скалы»
14:11 Пермский киноцентр «Премьер» приготовил специальные показы ко Дню защиты детей
14:00 1 июня в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:53 Пермяка будут судить за повторную кражу из того же магазина
13:50 Мэрия Екатеринбурга провела первый за много лет земельный аукцион
13:29 Лучшим поваром 2022 года стал бренд-шеф компании Кейтеринбург
13:24 На строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации выделят миллиард рублей
13:04 «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов
12:52 Свердловчанку приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов
12:23 Пьяного водителя электросамоката в Екатеринбурге могут лишить прав
11:58 В Екатеринбург приехали «работать» три мошенника из Кирова
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK