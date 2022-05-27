Около 200 казахстанских компаний примут участие выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

– В этом контексте большие надежды возлагаются на предстоящую 4-7 июля в Екатеринбурге XII международную промышленную выставку «Иннопром». Мероприятие посетит высокая делегация правительства Казахстана, ожидается участие порядка 200 казахстанских компаний, представляющих все отрасли промышленности страны. Казахстан стал первым государством СНГ, получившим статус страны-партнера выставки «Иннопром», – добавили в пресс-службе.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В начале июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром», в которой примут участие около 200 компаний Казахстана и правительственная делегация республики. Об этом рассказали в пресс-службе посольства Казахстана в России по итогам встречи в Москве посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.Как сообщает ТАСС-Урал, во время встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана со Свердловской областью. В пресс-службе посольства рассказали, что «стороны выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота, который в 2021 году составил $1,5 млрд и почти на треть увеличился по сравнению с предыдущим годом». В структуре товарооборота области Казахстан занял второе место, уступая лишь Китаю.Ключевая тема выставки в этом году – «Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры». На выставке представят современные отечественные и совместные разработки в сфере автоматизации производства, новой мобильности, материалов и других перспективных направлений.