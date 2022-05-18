На улице Вайнера в Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна»

– В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части, в том числе главной пешеходной зоне города – улице Вайнера. Было много вариантов, чем занять это историческое здание, и решение принято в пользу творческой молодёжи как локомотива индустрии креатива, – рассказал глава города Алексей Орлов.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 мая, в Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна». Он располагается в Доходном доме купцов Дмитриевых на улице Вайнера, 16.«Домна» – культурно-туристический комплекс, занимающий 1000 квадратных метров в Доходном доме. По задумке, новый кластер должен стать одним из любимых мест молодёжи, увлекающейся модой, IT, медиа, предпринимательством, и гостей города, желающих приобрести сувенирную продукцию уральской столицы – мерч Екатеринбурга.Кластер рассчитан на 250 посетителей одновременно и на 500 мероприятий в год. В последующие годы планируется расширить комплекс более, чем вдвое: общая площадь пространства составит почти 2,5 тысячи квадратных метров.В здании размещаются швейный коворкинг, IT-коворкинг, лаборатория 3D-моделирования, студии для видео-, аудиозаписи и VR-технологий, лекторий, центр «Мой Бизнес».Напомним, название для креативного кластера придумали жители Свердловской области в рамках специального конкурса ещё зимой. Победителем тогда стала школьница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова, придумавшая вариант «Домна».