В Верхней Пышме прошли соревнования для детей, поборовших онкологию



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы рады, что за несколько лет проведения региональный этап «Игр победителей» объединил многих неравнодушных людей. Это и судьи, и гостеприимная площадка. СМИ-партнёры, фирмы, которые предоставляют подарки и сувениры. Наши великолепные волонтёры и авторы мастер-классов, – всем им мы безмерно благодарны, – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 мая, в Верхней Пышме прошел региональный этап «Всемирных детских Игр победителей» – уникальных спортивных состязаний для детей, победивших онкологические заболевания. Организатором региональных игр выступил благотворительный фонд УГМК «Дети России».В соревнованиях участвовали 78 детей в возрасте от шести до 18 лет из разных городов области. Они состязались в беге на 60 метров, стрельбе из лазерной винтовки, шахматах, плавании и настольном теннисе. Судили соревнования профессиональные судьи. Победители получали кубки и медали – всего 30 комплектов. Всем участникам вручили призы от организаторов и партнеров проекта.Кроме того, волонтер Татьяна Губенко организовала для детей и их родителей секцию творческих мастерских по мотивам уральских народных промыслов, ремёсел и традиций. Дворец технического творчества ЦЦОД и Детский центр цифрового образования «IT-куб» в Верхней Пышме провели для всех желающих занятия по программированию, моделированию, устроили полеты на дронах и танкодром, а также игру с элементами виртуальной реальности.Лавина разноцветных воздушных шаров, праздничный ужин, дискотека и подарки. Такой финал мероприятия подарил незабываемые впечатления участникам и их родным. «Один день, а сколько всего!» – делились они.