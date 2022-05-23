Лучшим поваром 2022 года стал бренд-шеф компании Кейтеринбург

«Соревнования были напряженные и интересные, в этом году участвовало много новых конкурсантов. Благодарю организаторов конкурса, жюри, всех участников за интересную борьбу и мою команду, которая помогала готовиться, именно благодаря ей я смог одержать эту победу», - комментирует Игорь Оспенков.

Алиса Левина, фото предоставлено компанией Кейтеринбург © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». В номинации «Лучший повар» за звание боролись более двадцати поваров Среднего Урала. Среди них – шеф-повара, профессиональные кулинары и специалисты отрасли общественного питания.Оценивало работы жюри международного уровня и эксперты отрасли. Во внимание жюри брались организация рабочего места, применение новых технологий в приготовлении, привлекательность подачи блюд. Но самые высокие баллы присуждались за вкус и гармоничность в подборе ингредиентов. Отдельно присуждали баллы за стрессоустойчивость — судьи фотографировали даже содержание мусорного ведра рядом с рабочим местом конкурсанта.Лучшим поваром года признан Игорь Оспенков – бренд-шеф компании Кейтеринбург. Игорь поразил членов жюри своими шедеврами фуршетного стола, который назывался «В ожидании лета».Напомним, Кейтеринбург – федеральный оператор общественного питания, в управлении компании более 750 столовых, кафе, буфетов по всей России. Оператор организует питание в школах, детских садах, медицинских организациях, бизнес-центрах, а также на крупнейших индустриальных предприятиях, таких как Газпромнефть, Уралкалий, ТМК, РусАл, ВСМПО, Росатом и многих других. Бренд-шефы Кейтеринбург не однократно получали призовые места на различных конкурсах, имеют многолетний стаж работы по профессии и регулярно повышают свою квалификацию, принимают активное участие в других профессиональных конкурсах.