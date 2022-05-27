Пьяного водителя электросамоката в Екатеринбурге могут лишить прав

– Там какого-то водителя остановили, мне стало интересно, я подъехал, стал уточнять подробности. А инспектор увидел меня – ну, я действительно был пьян – и попросил документы. Я дал паспорт, там и водительские права лежали. Инспектор сказал, что мой электросамокат мощностью 350 ватт по закону он приравнивается к мопеду. Это то же самое, что сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал задержанный порталу Е1.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

На улице 8 Марта в Екатеринбурге сегодня ночью автоинспекторы задержали пьяного водителя электросамоката. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Водитель сам подъехал к экипажу ДПС, чтобы уточнить информацию. Он пояснил автоинспекторам, что поехал в магазин за сигаретами. Инспектор подошел к водителю и при беседе с ним обратил внимание, что тот находится в состоянии опьянения. Для установления личности у водителя потребовали документы.При осмотре электросамоката выяснилось, что его мощность — 350 ватт, и с недавнего времени он по закону приравнивается к мопеду. На месте задержания мужчина прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено алкогольное опьянение.Госавтоинспекция Екатеринбурга составила на владельца самоката протокол за вождение в состоянии опьянения, теперь ему грозит суд и лишение водительских прав.