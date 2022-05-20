Из-за привлечения к работе «иностранных граждан» заморожен ремонт детской больницы под Нижним Тагилом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Суд Ленинского районного суда города Нижний Тагил обязал ООО «Уралспецстрой» на 15 суток приостановить работы по ремонту детской поликлиники в посёлке Рудник имени III-го Интернационала. Причина — незаконное привлечение к трудовой деятельности граждан других государств.В ходе рассмотрения дела выяснилось, что руководство «Уралспецстроя» нанимало на подсобные работы граждан республики Узбекистан, временно пребывающих на территории Российской Федерации. Официальными разрешениями на работу их, при этом, не обеспечивали, вразрез Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Попросту говоря, «Уралспецстрой» предпочитал нанять бесправных гастарбайтеров, а не местных жителей.Руководство общества с ограниченной ответственностью вину признало и пообещало устранить нарушение. А закон позволяет в таких случаях сокращать срок наказания, если нарушения будут устранены. Так что, возможно, ремонт детской поликлиники в посёлке под Нижним Тагилом возобновится раньше, чем через 2 недели.