На вечернюю рок-прогулку по Екатеринбургу приглашает в пятницу известная журналистка
Общество
Фото Светланы Толмачевой
Пятничная экскурсия с необычной темой пройдёт вечером пятницы в Екатеринбурге. Её участники узнают много малоизвестных фактов о легендарном Свердловском рок-клубе.
Проводником по екатеринбургским улицам и, одновременно, — по истории уральского рока станет известная журналистка Светлана Толмачёва. Собирая материал для книги «Музыкальный Екатеринбург в движении времени: три эпохи — три концерта», она нашла немало интересной информации и теперь готова поделиться ею со всеми меломанами. С чего началось основание Свердловского рок-клуба? Где впервые прозвучали слова «Я хочу быть с тобой» из песни «Наутилуса Помпилиуса»? Какое отношение имеет к легендарному рок-клубу не менее легендарный художник Старик Букашкин? Об этом можно будет узнать во время завтрашней рок-прогулки.
Начнётся рок-прогулка со Светланой Толмачёвой в 19:00 от центрального входа Дворца Молодёжи. Участников просят захватить с собой наушники и заранее установить на телефоны приложение «ВКонтакте» — рассказ журналистки будет дополняться звуками музыки, о которой пойдёт речь.
Проводником по екатеринбургским улицам и, одновременно, — по истории уральского рока станет известная журналистка Светлана Толмачёва. Собирая материал для книги «Музыкальный Екатеринбург в движении времени: три эпохи — три концерта», она нашла немало интересной информации и теперь готова поделиться ею со всеми меломанами. С чего началось основание Свердловского рок-клуба? Где впервые прозвучали слова «Я хочу быть с тобой» из песни «Наутилуса Помпилиуса»? Какое отношение имеет к легендарному рок-клубу не менее легендарный художник Старик Букашкин? Об этом можно будет узнать во время завтрашней рок-прогулки.
Начнётся рок-прогулка со Светланой Толмачёвой в 19:00 от центрального входа Дворца Молодёжи. Участников просят захватить с собой наушники и заранее установить на телефоны приложение «ВКонтакте» — рассказ журналистки будет дополняться звуками музыки, о которой пойдёт речь.
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