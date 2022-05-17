Очередная экспедиция к перевалу Дятлова в память Юрия Кунцевича установит особый знак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 30-е июля запланирована установка памятной доски с графическим портретом Юрия Кунцевича. Местом для неё избрали те же места, в которых погибли студенты из группы походников под руководством Игоря Дятлова, — лес у подножья горы Холат-Чахль. Что логично, ведь Юрий Кунцевич был известен, прежде всего, как бессменный руководитель Фонда «Памяти группы Дятлова».Экспедицию, в ходе которой установят памятную доску, тоже решено посвятить Юрию Кунцевичу, умершему в конце прошлого года от ковида. Выдвинуться к перевалу Дятлова она должна с железнодорожного вокзала Екатеринбурга 25-го июня.На доску помимо портрета Кунцевича, нанесена пояснительная надпись: «Стоянка имени Ю.К. Кунцевича, основателя и руководителя Фонда памяти группы Дятлова. В этом месте ежегодно с 2008 года располагается базовый лагерь исследовательской экспедиции, посвящённой разгадке гибели туристов у подножья горы Холат-Чахль в 1959 году. С любовью и вечной памятью, друзья и последователи». Деньги на изготовление памятной доски собирали методом «с миру по нитке». Таким же образом собираются деньги на памятник Кунцевичу, который должен быть установлен на Сибирском кладбище, где он похоронен (сейчас ан его могиле стоит простой крест).