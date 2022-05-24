В честь окончания учебного года в Екатеринбурге пройдет крестный ход
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В честь окончания учебного года в Екатеринбурге 29 мая состоится крестный ход. Он пройдет от храма «Большой Златоуст» до часовни святой Екатерины.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, ученики воскресных школ, православной Свято-Симеоновской гимназии, воспитанники детских патриотических организаций, казаки, кадеты, православные следопыты, их родители и педагоги «поблагодарят за учебный год Бога и помолятся небесной покровительнице Екатеринбурга».
Планируется, что крестный ход начнется в 11:30 после окончания литургии в храме «Большой Златоуст». Верующие проследуют от храма до часовни святой Екатерины, где будет совершен благодарственный молебен.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, ученики воскресных школ, православной Свято-Симеоновской гимназии, воспитанники детских патриотических организаций, казаки, кадеты, православные следопыты, их родители и педагоги «поблагодарят за учебный год Бога и помолятся небесной покровительнице Екатеринбурга».
Планируется, что крестный ход начнется в 11:30 после окончания литургии в храме «Большой Златоуст». Верующие проследуют от храма до часовни святой Екатерины, где будет совершен благодарственный молебен.
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