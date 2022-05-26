В Екатеринбурге отремонтируют бомбоубежище на улице Студенческой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На улице Студенческой в Екатеринбурге планируют отремонтировать бомбоубежище №1. Строение принадлежит АО «Уральский электромеханический завод». Об этом сообщает ЕАН.
Согласно техзаданию, в бомбоубежище заменят изношенные элементы, отштукатурят и покрасят стены, а также покрасят металлические двери.
Начальная цена аукциона на сайте госзакупок составляет 2 039 306 рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня.
Согласно техзаданию, в бомбоубежище заменят изношенные элементы, отштукатурят и покрасят стены, а также покрасят металлические двери.
Начальная цена аукциона на сайте госзакупок составляет 2 039 306 рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня.
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