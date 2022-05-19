Детская поликлиника в Екатеринбурге просит свердловские власти возместить затраты на ПЦР-тесты
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге первая детская поликлиника, расположенная в Академическом районе, попросила власти Свердловской области возместить затраты на ПЦР-тесты на коронавирус, которые проводились детям. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал».
Главный врач поликлиники Люция Закирова рассказала, что на ЦПР-тесты для детей учреждение направило более 1,7 миллиона рублей. На встрече представителей бизнеса с областными властями она заявила об отказе министерства финансов на возврат средств из-за «новых экономических условий».
Люция Закирова отмечает, что детская поликлиника терпит убытки. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков согласился с требованием поликлиники и пообещал поговорить с минфином.
Главный врач поликлиники Люция Закирова рассказала, что на ЦПР-тесты для детей учреждение направило более 1,7 миллиона рублей. На встрече представителей бизнеса с областными властями она заявила об отказе министерства финансов на возврат средств из-за «новых экономических условий».
Люция Закирова отмечает, что детская поликлиника терпит убытки. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков согласился с требованием поликлиники и пообещал поговорить с минфином.
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