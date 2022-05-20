Традиционная ярмарка вновь пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга 28 и 29 мая вновь откроется традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта.
На ярмарке гости смогут приобрести свежие овощи и фрукты, саженцы, цветы, зелень и ягоды. Также на прилавках будут представлены мясо, сыры, морепродукты, орехи, сухофрукты, сладости и мед.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 28 мая до 19:00 29 мая. Припарковать свой автомобиль можно буде на улицах Урицкого и Володарского.
На ярмарке гости смогут приобрести свежие овощи и фрукты, саженцы, цветы, зелень и ягоды. Также на прилавках будут представлены мясо, сыры, морепродукты, орехи, сухофрукты, сладости и мед.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 28 мая до 19:00 29 мая. Припарковать свой автомобиль можно буде на улицах Урицкого и Володарского.
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