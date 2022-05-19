Аргентинцы вновь прислали свердловчанам фрукты с Красной померанцевой щитовкой

13.51 Четверг, 26 мая 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прошлом году в Свердловскую область из Аргентины приезжала партия мандаринов, зараженных красной померанцевой щитовкой Аonidiella aurantii, а в этом году этот данный карантинный вредитель был обнаружен в партии аргентинских лимонов.

Вредителей плодовых культур обнаружили агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках проведения фитосанитарного контроля продукции растениеводства. Выяснилось, что на территорию региона была завезена партия зараженных лимонов весом в 2,5 тонны.

Аonidiella aurantii широко распространена по миру, она питается соками растений, представителей из нескольких десятков семейств. Чаще всего вредитель атакует цитрусовые, розу, оливу европейскую.

Красная померанцевая щитовка ведет жизнедеятельность на стволах, ветвях, листьях, побегах и плодах растений. Она снижает урожаи и товарную ценность плодов, представляет опасность для посадочного материала.

По итогам экспертиз Свердловского референтного центра Россельхознадзора в 2021 году при исполнении государственного задания были обнаружены 17 видов карантинных вредных организмов. Красная померанцевая щитовка Аonidiella aurantii оказалась в этом списке на 11-м месте (5 случаев обнаружения вредителя).

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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