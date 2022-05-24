В честь 100-летия пионерии в Екатеринбурге появилась рябиновая аллея
Общество
Фото: администрация Кировского района / кировский.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге сотрудники и студенты педагогического университета и колледжа транспортного строительства создали рябиновую аллею в честь 100-летия с момента основания пионерии.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, торжественное открытие аллеи состоялось 25 мая у дома №3 на улице Советской. В церемонии участвовали студенты, преподаватели и представители администрации Кировского района.
Директору Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Денису Шевченко вручили сертификат на право ухода за рябиновой аллеей. Заботиться о растениях будут студенты колледжа.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, торжественное открытие аллеи состоялось 25 мая у дома №3 на улице Советской. В церемонии участвовали студенты, преподаватели и представители администрации Кировского района.
Директору Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Денису Шевченко вручили сертификат на право ухода за рябиновой аллеей. Заботиться о растениях будут студенты колледжа.
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