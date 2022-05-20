Администрация Нижнего Тагила пригрозила разорвать контракт со строителями моста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пойти на ультимативные заявления администрацию Нижнего Тагила вынудили задержки со стороны подрядчика, обязавшегося доделать ко Дню города мост на Тагилстрой. Замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов назвал «имитацией» ведущиеся сейчас на мосту работы и пригрозил, что «если в течение 20 дней подрядчик не покажет динамику производства работ, будет инициирована процедура расторжения данного контракта».Подрядчики, в свою очередь ссылаются на сложности, вызванные тем, что путепровод на улице Циолковского (который и выводит на мост), на время проведения ремонта не был полностью закрыт для движения автотранспорта. Это в нижнетагильской мэрии не сочли веской причиной для отставания от графика.Изначально, согласно заключённому договору, реконструкция путепровода, финансируемая из федерального проекта «Безопасные качественные дороги», должна была быть сдана к 300-летию Нижнего Тагила. То есть — к августу этого года. Но судя по тому, сколько работ сделано, и сколько ещё предстоит сделать, жителям города-юбиляра ещё не скоро удастся в полной мере пользоваться пропускной способностью улицы Циолковского и расположенного на ней моста.