Студенты Уральского медуниверситета заняли первое место на Всероссийской олимпиаде по детской хирургии

20.56 Среда, 25 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшие выходные команда учащихся Уральского государственного медицинского университета приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по детской хирургии. На Урал будущие медики вернулись с почётной победой.

Олимпиада по детской хирургии прошла в Москве в 9-й раз. Её организаторы — кафедра детской хирургии РНИМУ Н.И. Пирогова. Всероссийский статус обеспечивался на этот раз участием студенческих команд из Дагестана, Самары, Саратова, Челябинска, Казани и других городов страны. Из Екатеринбурга были делегированы пять человек, представлявших Уральский медуниверситет. И вуз свой они не посрамили.

Соревнования предполагали демонстрацию полученных студентами во время учёбы навыков в нескольких «дисциплинах»: осмотр фотографий пациентов с хирургическими патологиями, пальпация, топографическая анатомия, изучение анализов. Кроме того, участники соревнований делали операцию на модели, отвечали на вопросы викторины и демонстрировали, как будут вести себя с пациентом в конфликтной ситуации. В общем командном зачёте 1 место разделили две команды — студенты Уральского государственного медицинского университета и «принимающая сторона», учащиеся РНИМУ имени Н. Пирогова.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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