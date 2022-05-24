На новый памятник Бажову в Полевском полюбоваться можно только через лупу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Большая лупа установлена напротив нового памятника уральскому писателю Бажову в музее «Малахитовая шкатулка». Только с помощью увеличительного стекла можно по-настоящему оценить изящество скульптуры, ведь размером она — всего несколько миллиметров и буквально умещается на кончике карандаша.Автор бюста Павла Бажова, художник Салават Фидаи специализируется на создании скульптурных работ на кончиках карандашей. А материалом для изваяний служит графитный стержень самого карандаша. Из него скульптор вытачивает тончайшие детали миниатюрными инструментами. В его коллекции — десятки таких графитных скульптур, изображающих людей, животных, здания, транспортные средства… да, что угодно! В прошлом году у Салавата Фидаи прошла в Санкт-Петербурге авторская выставка, которая так и называлась — «На кончике карандаша».Народный музей «Малахитовая шкатулка» открылся в Полевском в 2019-м году. Он полностью посвящён творчеству уральского сказителя. Среди экспонатов — скульптурные и живописные изображения известных бажовских персонажей, ювелирные украшения и письменные принадлежности, выполненные в традициях Данилы-мастера. В сокровищнице музея хранятся самая большая и самая маленькая в мире малахитовые шкатулки. Теперь — ещё и самый миниатюрный в мире памятник Бажову.