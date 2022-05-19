Дожди и грозы продолжают преследовать Свердловскую область
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в конце недели потеплеет до +22°С, а в Екатеринбурге – до +21°С. Ожидаются кратковременные дожди и в отдельных районах грозы.
В четверг, 26 мая, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 6…11°С, при прояснении до +2°С. Днем 16…21°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 16…18°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 27 мая, в области переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 2…7°С, днем 13…18°С, на севере 10…15°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 5…7°С, днем 16…18°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В четверг, 28 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью 3…8°С, днем 17…22°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 19…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 26 мая, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 6…11°С, при прояснении до +2°С. Днем 16…21°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 16…18°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 27 мая, в области переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 2…7°С, днем 13…18°С, на севере 10…15°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 5…7°С, днем 16…18°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В четверг, 28 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью 3…8°С, днем 17…22°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 19…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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