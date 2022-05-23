На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге покажут рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На фестивале Ural Music Night на площади 1905 года в Екатеринбурге прозвучит легендарная рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля.Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» была написана полвека назад и до сих пор остается актуальной. Историю Иисуса от момента его появления в Иерусалиме до распятия представят в антураже мегаполисов, современных технологий и диджитал-коммуникаций. Рок-оперу исполнят приглашенные артисты Театра-Театра (Пермь) на русском и английском языках.Показ оперы предварит кантата ADIEMUS британского композитора-метамодерниста Карла Дженкинса в исполнении Екатерининского оркестра и хора Sinara Singers.Напомним, что фестиваль Ural Music Night состоится в этом году 24 июня. Всего в центре Екатеринбурга организуют около 100 сцен, на которых выступят молодые группы и известные коллективы.