За сутки в Свердловской области выявили 157 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 157 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 443 787 случаев COVID-19.По данным оперштаба, вылечились еще 235 пациентов. Всего в регионе выздоровели 430 024 человека.Летальных исходов в Свердловской области за сутки не зафиксировано.