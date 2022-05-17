За сутки в Свердловской области выявили 157 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 157 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 443 787 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, вылечились еще 235 пациентов. Всего в регионе выздоровели 430 024 человека.
Летальных исходов в Свердловской области за сутки не зафиксировано.
По данным оперштаба, вылечились еще 235 пациентов. Всего в регионе выздоровели 430 024 человека.
Летальных исходов в Свердловской области за сутки не зафиксировано.
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