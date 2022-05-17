За сутки в Свердловской области выявили 157 случаев COVID-19

13.25 Среда, 25 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 157 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 443 787 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, вылечились еще 235 пациентов. Всего в регионе выздоровели 430 024 человека.

Летальных исходов в Свердловской области за сутки не зафиксировано.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области подтвердили 155 новых случаев COVID-19
17 мая 2022
В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
23 мая 2022
Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
19 мая 2022
В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса
18 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Хасановскую
13:25 За сутки в Свердловской области выявили 157 случаев COVID-19
12:52 Застройщик опроверг информацию об обрушении грунта под садом Казанцева в Екатеринбурге
12:29 В Свердловской области более 16 тысяч человек заболели ОРВИ
11:54 Свердловчанина приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомой
11:25 В Свердловской области победившие онкологию дети примут участие в «Играх победителей»
10:52 Пьяный водитель BMW врезался в центре Екатеринбурга в автобус и легковушку
10:26 Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:51 20-летний рядовой из Нижнего Тагила погиб в Украине
09:24 Закрытие движения троллейбусов и автобусов по улице Крауля в Екатеринбурге продлено
20:52 Самокатчики разных возрастов продолжают травмироваться на дорогах городов Свердловской области
20:27 Именем Жириновского планируют назвать одну из новых улиц Берёзовского
19:48 В воскресенье по соцгородку екатеринбургского завода проведут экскурсию
19:16 Мясорубку взамен зачётов требовал со студентов преподаватель УрФУ
18:56 В Свердловском краеведческом музее сменился руководитель
17:56 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
17:32 Свердловчан предупреждают о грозах и сильном ветре
16:52 В Березовском осудили рецидивиста за убийство мужчины шваброй и смесителем от душа
16:25 Коронавирус подтвердили еще у 159 свердловчан
15:51 В честь Дня славянской письменности и культуры в Екатеринбурге проводят два концерта
15:25 Охранник свердловского ЧОПа держал в плену трех девушек
14:56 Под открытым небом около ТЮЗа в Екатеринбурге отметят юбилей Петра I
14:28 В Свердловской области рыбак погиб от удара током
13:52 Из-за коммунальной аварии на ВИЗе в Екатеринбурге закрыли движение автобусов и троллейбусов
13:21 В Екатеринбурге около детского центра самоудовлетворялся мужчина
12:47 Депутаты свердловского Заксобрания сняли ограничение на число губернаторских сроков
Все новости Свердловской области
13:35 В Крымске полицейские при обыске застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
12:46 Роспотребнадзор: делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется
12:10 Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
11:36 Мэр Москвы Собянин объявил о «ковидной амнистии», гражданам компенсируют штрафы
10:54 Новый дом в Салехарде подпирают краном при сильном ветре, прокуратура начала проверку
10:09 В Ереване протестующие начали блокировать резиденцию президента
09:17 Стрельба в начальной школе в Техасе: погибли 19 детей и 2 взрослых
18:16 В Госдуме в первом чтении принят закон, который предполагает внесудебное прекращение работы СМИ
16:40 В Верховном суде признали, что в России нужно сократить число арестов
15:41 Песков: действия российского руководства поддерживаются практически всем населением страны
15:19 Мишустин: собственники ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран»
14:32 Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному
13:37 В нескольких районах Якутска ввели режим ЧС из-за паводка, подтоплены больше 60 домов
12:47 У здания МИД в Ереване начались стычки сторонников оппозиции с силовиками
12:21 В России создадут государственную информационную систему учета ТКО
11:30 Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России
10:42 В доме экс-президента Молдавии Додона проходят обыски, его подозревают в коррупции и измене родине
09:36 ВОЗ: вспышка оспы обезьян не потребует срочной массовой вакцинации
09:00 Министр обороны РФ Шойгу предложил канонизировать полководца Суворова
17:34 Бурматов: в правительстве не выполнили поручения президента, которые касаются правил обращения с животными
16:28 В Астрахани священнослужитель на внедорожнике сбил женщину на пешеходном переходе
15:49 Правительство РФ выделит регионам 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий
15:28 Экс-глава Министерства транспорта Соколов назначен гендиректором «АвтоВАЗа»
14:41 Министр Кравцов: по новым правилам слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы
14:20 Больше трети россиян верят в существование тайных организаций, управляющих обществом
13:51 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 10 тысяч га
Все новости России и мира
13:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Хасановскую
13:25 За сутки в Свердловской области выявили 157 случаев COVID-19
12:57 Прикамский Росреестр – в лидерах по сокращению сроков оказания государственных услуг ведомства
12:53 В Перми начал работу call-центр управления жилищных отношений
12:52 Застройщик опроверг информацию об обрушении грунта под садом Казанцева в Екатеринбурге
12:29 В Свердловской области более 16 тысяч человек заболели ОРВИ
11:54 Свердловчанина приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомой
11:25 В Свердловской области победившие онкологию дети примут участие в «Играх победителей»
10:52 Пьяный водитель BMW врезался в центре Екатеринбурга в автобус и легковушку
10:26 Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
10:09 Судебные приставы взыскивают с жителя Пермского края алименты в пользу трех бывших жен
09:51 20-летний рядовой из Нижнего Тагила погиб в Украине
09:24 Закрытие движения троллейбусов и автобусов по улице Крауля в Екатеринбурге продлено
20:52 Самокатчики разных возрастов продолжают травмироваться на дорогах городов Свердловской области
20:27 Именем Жириновского планируют назвать одну из новых улиц Берёзовского
19:48 В воскресенье по соцгородку екатеринбургского завода проведут экскурсию
19:16 Мясорубку взамен зачётов требовал со студентов преподаватель УрФУ
18:56 В Свердловском краеведческом музее сменился руководитель
17:56 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
17:32 Свердловчан предупреждают о грозах и сильном ветре
16:52 В Березовском осудили рецидивиста за убийство мужчины шваброй и смесителем от душа
16:25 Коронавирус подтвердили еще у 159 свердловчан
15:51 В честь Дня славянской письменности и культуры в Екатеринбурге проводят два концерта
15:25 Охранник свердловского ЧОПа держал в плену трех девушек
14:56 Под открытым небом около ТЮЗа в Екатеринбурге отметят юбилей Петра I
14:28 В Свердловской области рыбак погиб от удара током
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK