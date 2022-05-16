Застройщик опроверг информацию об обрушении грунта под садом Казанцева в Екатеринбурге

12.52 Среда, 25 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Редкие виды деревьев, кустарники и другие ценные растения в саду Казанцева в Екатеринбурге не получили ущерба в связи с инцидентом, произошедшим на стройплощадке «Гастромолла» 24 мая. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «УГМК-Застройщик».

— Инцидент, случившийся 24 мая, не связан со сходом грунта в котлован, поскольку грунт здесь состоит из скальных пород и отличается большим запасом прочности. Под Садом Казанцева обнаружилась пустота – старая выгребная яма, заполненная бытовым мусором: бутылками, старой обувью и прочим. В ходе проводимых работ пустота вскрылась и ее содержимое осыпалось в котлован. Сад Казанцева не получил ущерба, коллекция редких видов деревьев, кустарников и других ценных растений не пострадали, – отметили в пресс-службе «УГМК-Застройщик».


Строительные работы на сегодня приостановлены. До конца дня 25 мая будут разработаны мероприятия по усилению грунта. Пока компания рассматривает два варианта действий: установка дополнительных шпунтовых ограждений (такие ограждения смонтированы по всему периметру котлована), либо ограждения из металлических столбов, стянутых металлическими тросами, закрепленного бетонными плитами.

— Эти варианты мы планируем согласовать с администрацией Сада Казанцева и оперативно применим один из них. Затраты на устранение последствий ситуации и восстановление части забора Сада Казанцева оцениваются в сумму порядка 10 миллионов рублей. Эти затраты «УГМК-Застройщик» полностью берет на себя, — добавили в компании.


На сроках строительства гастромаркета инцидент не отразится – завершение работ в котловане и выход на нулевую отметку запланированы на август 2022 года.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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