В Свердловской области победившие онкологию дети примут участие в «Играх победителей»

– Игры победителей – это и праздник, и яркие встречи и, безусловно, социальная, психологическая реабилитация. Уже не раз мы слышали от участников о том, что после Игр ребёнок стал более уверенным в себе, нашёл друзей, начал больше заниматься спортом. Мы благодарны создателям за этот замечательный проект, – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Свердловской области пройдет региональный этап «Игр победителей» для детей, победивших онкологические заболевания. Его организатором выступает Благотворительный фонд Уральской горно-металлургической компании «Дети России».Всемирные детские Игры победителей – спортивные состязания для детей, которые победили онкологические заболевания. Эти соревнования создали волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» (Москва) в 2010 году. В Свердловской области 27 мая 2022 года в четвертый раз состоится региональный этап «Игр победителей».Торжественное открытие соревнований состоится во Дворце спорта УГМК на улице Орджоникидзе, 15 в Верхней Пышме в 10:00 28 мая. На церемонию придут 78 детей в возрасте от шести до 18 лет из разных городов области. В программе состязаний – бег на 60 метров, стрельба из лазерной винтовки, плавание, шахматы и настольный теннис.Позади у каждого участника соревнования – месяцы и даже годы изнурительного лечения. Каждый из юных гостей одержал важную победу в жизни – над болезнью.«Очень ждали этого праздника!», «Ура! Наконец-то мы снова примем участие в Играх победителей», – такими отзывами подопечные встретили известие о том, что мероприятие состоится вновь.Для ребят в свободные от соревнований минуты будет работать площадка с развивающими мастер-классами. На церемонии награждения и закрытия юные спортсмены получат призы от организаторов мероприятия и спонсоров.«Игры победителей» – это один из самых позитивных, ярких и жизнеутверждающих проектов в сфере российской благотворительности. Он знакомит с историями удивительных детей и их семей, которые прошли через тяжелейшее испытание.