В воскресенье по соцгородку екатеринбургского завода проведут экскурсию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский историк, известный экскурсовод Евгений Бурденков в ближайшее воскресение (29-го мая) приглашает горожан и гостей уральской столицы на прогулку. Маршрут проляжет по соцгородку микрорайона Эльмаш.В прошлом веке, в годы индустриализации в СССР было принято одновременно с заводами строить жильё для рабочих. А помимо жилых зданий строились объекты культуры и социального быта, чтобы трудящимся было где отдохнуть после заводской смены, было где оформить сочетание семейными узами, было где купить питание для появившихся в пролетарской «ячейке общества» малышей. Для трудящихся завода имени Калинина тоже строили жилые дома и социальную инфраструктуру. Оставшиеся от этого советского великолепия объекты и покажет экскурсантам Евгений Бурденков.Воскресную экскурсию историк проведёт бесплатно. А начнётся она в 13:00 возле здания кинотеатра «Заря» (улица Баумана, 2).