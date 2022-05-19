«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» в июне запускают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Первый рейс запланирован на пятницу, 10 июня. С 13 июня полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Кроме того, улететь в столицу Дагестана можно и из московского аэропорта Домодедово. Рейсы по этому маршруту осуществляются ежедневно.
Первый рейс запланирован на пятницу, 10 июня. С 13 июня полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Кроме того, улететь в столицу Дагестана можно и из московского аэропорта Домодедово. Рейсы по этому маршруту осуществляются ежедневно.
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