«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Уральские авиалинии» в июне запускают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Первый рейс запланирован на пятницу, 10 июня. С 13 июня полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.Кроме того, улететь в столицу Дагестана можно и из московского аэропорта Домодедово. Рейсы по этому маршруту осуществляются ежедневно.