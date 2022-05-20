Под открытым небом около ТЮЗа в Екатеринбурге отметят юбилей Петра I

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Театре юного зрителя в Екатеринбурге сегодня, 24 мая, состоится бал в честь 350-летия со дня рождения Петра I.Как рассказали в пресс-службе мэрии, гостей в ТЮЗе будут встречать актеры в костюмах императора и супруги Екатерины. В программе бала-ассамблеи значатся старинные танцы, прогулки под звуки оркестра, ярмарка, фото с героями и искусство владения оружием.Кроме того, посетив выездной трактир, участники смогут попробовать безалкогольную медовуху, горячий шоколад и ржаной хлеб с бужениной.Бал начнется в амфитеатре ТЮЗа в 17:00. Вход свободный.