Под открытым небом около ТЮЗа в Екатеринбурге отметят юбилей Петра I
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Театре юного зрителя в Екатеринбурге сегодня, 24 мая, состоится бал в честь 350-летия со дня рождения Петра I.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, гостей в ТЮЗе будут встречать актеры в костюмах императора и супруги Екатерины. В программе бала-ассамблеи значатся старинные танцы, прогулки под звуки оркестра, ярмарка, фото с героями и искусство владения оружием.
Кроме того, посетив выездной трактир, участники смогут попробовать безалкогольную медовуху, горячий шоколад и ржаной хлеб с бужениной.
Бал начнется в амфитеатре ТЮЗа в 17:00. Вход свободный.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, гостей в ТЮЗе будут встречать актеры в костюмах императора и супруги Екатерины. В программе бала-ассамблеи значатся старинные танцы, прогулки под звуки оркестра, ярмарка, фото с героями и искусство владения оружием.
Кроме того, посетив выездной трактир, участники смогут попробовать безалкогольную медовуху, горячий шоколад и ржаной хлеб с бужениной.
Бал начнется в амфитеатре ТЮЗа в 17:00. Вход свободный.
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24 мая 2022
24 мая 2022