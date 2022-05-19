Автоинспекторы в Екатеринбурге выявили 257 пешеходов-нарушителей за три дня
Общество
Фото: Вечерние ведомости
За три дня в Екатеринбурге автоинспекторы зафиксировали 257 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Рейды в Екатеринбурге проходили с 20 по 22 мая. Среди основных нарушений со стороны пешеходов – переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, возбуждено более 79 административных материалов.
По данным ГИБДД, с начала года в Екатеринбурге произошло 125 наездов на пешеходов. Семь человек погибли, 119 – получили травмы. По вине водителей зафиксировано 82 ДТП: три человека погибли, 80 – ранены.
Рейды в Екатеринбурге проходили с 20 по 22 мая. Среди основных нарушений со стороны пешеходов – переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, возбуждено более 79 административных материалов.
По данным ГИБДД, с начала года в Екатеринбурге произошло 125 наездов на пешеходов. Семь человек погибли, 119 – получили травмы. По вине водителей зафиксировано 82 ДТП: три человека погибли, 80 – ранены.
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