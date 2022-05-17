В День России три улицы Екатеринбурга перекроют ради эстафеты
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 12 июня, в День России, закроют движение транспорта по трем улицам. Это связано с проведением эстафеты.
С 09:30 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Мамина-Сибиряка от Первомайской до Челюскинцев, проспекту Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей и улице Машиностроителей от Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.
Кроме того, на расположенных в этих местах парковках стоянка автомобилей будет временно запрещена.
С 09:30 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Мамина-Сибиряка от Первомайской до Челюскинцев, проспекту Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей и улице Машиностроителей от Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.
Кроме того, на расположенных в этих местах парковках стоянка автомобилей будет временно запрещена.
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