В День России три улицы Екатеринбурга перекроют ради эстафеты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 12 июня, в День России, закроют движение транспорта по трем улицам. Это связано с проведением эстафеты.С 09:30 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Мамина-Сибиряка от Первомайской до Челюскинцев, проспекту Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей и улице Машиностроителей от Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.Кроме того, на расположенных в этих местах парковках стоянка автомобилей будет временно запрещена.