На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Своё 300-летие отмечает в этом году старинный уральский город Нижний Тагил. Одним из подарков к солидному дню рождения станет юбилейная марка, выпуск которой уже заказан администрацией города у «Почты России».Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обнародовал окончательный макет марки. На небольшой кусочек бумажки (чем, по сути, является любая марка) художники сумели уместить все основные достопримечательности Нижнего Тагила. На переднем плане изображения красуются памятник Черепановым и сторожевая башня на Лисьей горе. На фоне размещены Демидовский завод и здание местного цирка.Марку к юбилею Нижнего Тагила напечатают тиражом в 1000 экземпляров. Тираж распространят по почтовым отделениям уральских городов (в первую очередь, конечно, завезут её в нижнетагильские отделения). Оттуда она на почтовых конвертах распространится по всей стране. Наверняка, захотят заполучить такую марку некоторые филателисты.Номинал юбилейной марки пока не определён (поэтому на изображение пока нанесены два нуля). В сентябре состоится торжественная церемония гашения марки специальным штемпелем с нанесёнными на него словами «300 лет Нижнему Тагилу», — пишет нижнетагильское агентство новостей «Между строк».