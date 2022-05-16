На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила

19.29 Понедельник, 23 мая 2022
Общество
Фото с персональной ВК-страницы главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева
Своё 300-летие отмечает в этом году старинный уральский город Нижний Тагил. Одним из подарков к солидному дню рождения станет юбилейная марка, выпуск которой уже заказан администрацией города у «Почты России».

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обнародовал окончательный макет марки. На небольшой кусочек бумажки (чем, по сути, является любая марка) художники сумели уместить все основные достопримечательности Нижнего Тагила. На переднем плане изображения красуются памятник Черепановым и сторожевая башня на Лисьей горе. На фоне размещены Демидовский завод и здание местного цирка.

Марку к юбилею Нижнего Тагила напечатают тиражом в 1000 экземпляров. Тираж распространят по почтовым отделениям уральских городов (в первую очередь, конечно, завезут её в нижнетагильские отделения). Оттуда она на почтовых конвертах распространится по всей стране. Наверняка, захотят заполучить такую марку некоторые филателисты.

Номинал юбилейной марки пока не определён (поэтому на изображение пока нанесены два нуля). В сентябре состоится торжественная церемония гашения марки специальным штемпелем с нанесёнными на него словами «300 лет Нижнему Тагилу», — пишет нижнетагильское агентство новостей «Между строк».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в ЛНР
16 мая 2022
В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
20 мая 2022
Под Нижним Тагилом заблудившаяся туристка провалилась в болото
17 мая 2022
«Залётный» браконьер из Нижнего Тагила порыбачил возле Невьянска
20 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:11 За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани
19:29 На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила
19:08 В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков
18:29 На полтора миллиона рублей обогатились мошенники за счёт наивного жителя Верхней Пышмы
17:51 Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
17:25 Рецидивист избил молодого человека и изнасиловал его девушку в Екатеринбурге
16:53 Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи
16:26 Телеведущий Иван Ургант опроверг заявление Собчак о его приезде в Екатеринбург
15:55 Туалеты трех школ Свердловской области попали в топ-50 худших в стране
15:23 «Аэрофлот» с 1 июня запускает из Екатеринбурга ежедневные рейсы в Сочи
14:54 В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
14:21 С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб
13:42 Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
13:20 В центре Екатеринбурга бездомные собаки напали на Тойоту и нанесли ущерб на десятки тысяч рублей
12:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили свыше 70 тысяч человек
12:25 Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест
11:59 Из-за автоподставы пенсионер в Екатеринбурге лишился миллиона рублей
11:20 Тёплая погода установится в Свердловской области только в конце мая
10:58 В Екатеринбурге уже три недели ищут пропавшего мужчину
10:21 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали два человека
09:56 Водитель сгорел в машине после ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург – Тюмень
09:23 Mercedes-Benz загорелся ночью в Екатеринбурге
17:39 В Свердловской области ожидаются заморозки до -2
16:57 Ещё 172 случая COVID-19 подтвердились в Свердловской области
16:16 Победа в последнем туре над «Арсеналом» помогла ФК «Урал» сохранить прописку в Премьер-лиге
16:09 В екатеринбургском посёлке Исток уведомили об отключении горячей воды на две недели
Все новости Свердловской области
17:34 Бурматов: в правительстве не выполнили поручения президента, которые касаются правил обращения с животными
16:28 В Астрахани священнослужитель на внедорожнике сбил женщину на пешеходном переходе
15:49 Правительство РФ выделит регионам 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий
15:28 Экс-глава Министерства транспорта Соколов назначен гендиректором «АвтоВАЗа»
14:41 Министр Кравцов: по новым правилам слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы
14:20 Больше трети россиян верят в существование тайных организаций, управляющих обществом
13:51 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 10 тысяч га
12:12 Байден заявил, что США готовы «вмешаться военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань
11:22 Поставки кнопочных телефонов в Россию выросли на 43%
10:48 Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок
09:59 В рейтинге стран по доступности природного газа Казахстан занял первое место, Россия – на втором
09:37 Мужчины-ведущие афганского телеканала вышли в эфир в масках в знак солидарности с коллегами женщинами
08:54 Бельгия первой в мире ввела трехнедельный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян
11:45 ММСК выделил 8 млн рублей на благоустройство Медногорск
14:32 Вирусологи Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях заражения оспой обезьян
12:24 Дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии передали в суд Санкт-Петербурга
11:12 В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
10:37 Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
09:42 Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
09:11 В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
17:48 В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
Все новости России и мира
20:11 За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани
19:29 На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила
19:08 В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков
18:29 На полтора миллиона рублей обогатились мошенники за счёт наивного жителя Верхней Пышмы
17:51 Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
17:25 Рецидивист избил молодого человека и изнасиловал его девушку в Екатеринбурге
16:53 Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи
16:26 Телеведущий Иван Ургант опроверг заявление Собчак о его приезде в Екатеринбург
15:55 Туалеты трех школ Свердловской области попали в топ-50 худших в стране
15:23 «Аэрофлот» с 1 июня запускает из Екатеринбурга ежедневные рейсы в Сочи
14:54 В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
14:21 С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб
13:54 Ученые Пермского Политеха улучшили и оптимизировали конструкцию тазобедренного эндопротеза
13:43 Росреестр поясняет, почему в выписке на земельный участок под многоквартирным домом могут отсутствовать сведения о правообладателе
13:42 Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
13:38 В Перми будет временно закрыто движение по улице Котельнической
13:25 «Горьковка» приглашает пермяков на «Библионочь»
13:20 В центре Екатеринбурга бездомные собаки напали на Тойоту и нанесли ущерб на десятки тысяч рублей
12:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили свыше 70 тысяч человек
12:25 Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест
11:59 Из-за автоподставы пенсионер в Екатеринбурге лишился миллиона рублей
11:20 Тёплая погода установится в Свердловской области только в конце мая
11:04 В Прикамье под контролем судебных приставов выделены средства на обеспечение безопасности спортивного объекта
10:58 В Екатеринбурге уже три недели ищут пропавшего мужчину
10:21 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали два человека
09:56 Водитель сгорел в машине после ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург – Тюмень
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK