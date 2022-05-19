В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Город Берёзовский готовится к Чемпионату по запуску бумажных самолётиков. Он пройдёт в самом начале лета, 5-го июня. Для уральского города в Свердловской области это необычное соревнование превращается уже в добрую традицию, поскольку проводиться будет не в первый раз.Как всякое уважающее себя спортивное соревнование, Чемпионат по запуску самолётиков разделён на возрастные категории. В самую младшую допускаются дети в возрасте от 5 до 7 лет, среднюю составят из участников от 8 до 10 лет, наконец, в старшую возьмут подростков от 11 до 14 лет. Впрочем, в этот день не возбраняется запустить в небо самолётик и более взрослым подросткам и даже их родителям, но уже — вне программы соревнований.В соревновательной же части мероприятия оцениваться будет дальность полёта бумажной конструкции, а также правильность «сборки». Самолётики запрещается при создании склеивать или усложнять дополнительными деталями. Каждый летательный аппарат должен быть сделан из листа обычной бумаги методом сгибов. А вот разукрашивать свой самолётик карандашами или фломастерами даже желательно — так их будет легче различать в общем полёте.В прошлые годы Чемпионат бумажных самолётиков проходил в парке Победы. Но сейчас парк реконструируется, и местом проведения весёлых соревнований станет площадь возле дворца культуры «Современник» (Берёзовский, улица Академика Королёва, 1Б). Для участия в Чемпионате необходима предварительная регистрация, которая проходит на стойке администратора «Современника» и в редакции местной газеты «Золотая горка».