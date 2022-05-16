Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи



Фото: пресс-служба СОКБ №1

– Учитывая, что другого выхода в сложившейся ситуации не было, мы пошли на обоснованный риск, взяв на операцию пациентку в остром периоде инфаркта. После чего совершенно осознанно решили подключить ЭКМО для поддержки кровообращения и восстановления работы сердца. Нам удалось спасти эту женщину, – рассказал Александр Левит. Во время операции он отвечал за наркоз.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли пенсионерку с тяжелейшим осложнением после инфаркта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе медучреждения.Экстренно поступившая пациентка была из разряда «неоперабельных». Однако в ходе консилиума заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением больницы Александр Левит настоял на кардиохирургическом вмешательстве. После этого функции легких и сердца женщины удалось восстановить с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это такой метод временной поддержки жизни пациента. Он заключается в искусственном кровообращении и насыщении крови кислородом.Сама пациентка отмечает, что ранее у нее никогда не было проблем с сердцем. Она считает, что причиной инфаркта стал стресс из-за пожара в ее доме. Несчастье случилось за несколько недель до инфаркта.