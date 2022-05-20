Телеведущий Иван Ургант опроверг заявление Собчак о его приезде в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ксения Собчак заявила в своем телеграм-канале, что Иван Ургант приедет на фестиваль Ural Music Night в Екатеринбург. Однако сам телеведущий сообщил It’s My City, что не планировал визит.По информации Ксении Собчак, Иван Ургант впервые после 24 февраля должен был вернуться в Россию – на фестиваль Ural Music Night, который состоится 24 июня.«По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», – написала Собчак в телеграм-канале.Однако Ургант заявил корреспонденту It’s My City, что на Ural Music Night он не приедет, так как получил такое предложение совсем недавно, и в это время будет занят.Напомним, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе со своей семьей. Несколько СМИ сообщали о закрытии его шоу на «Первом канале» из-за анти[Роскомнадзор] позиции ведущих. Однако на телеканале опровергли закрытие «Вечернего Урганта».