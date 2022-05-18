Туалеты трех школ Свердловской области попали в топ-50 худших в стране

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бренд бытовой химии Domestos выбрал худшие туалеты в школах России в рамках конкурса «Терпеть нельзя учиться». В рейтинг попали три школы Свердловской области.В топ-50 попали туалеты в школе №50 в Нижнем Тагиле, школе №4 в Новой Ляле и школе №10 в Ревде. Все они получат годовой запас моющих средств.На сайте организаторов конкурса указано, что в школе №50 в Нижнем Тагиле «туалет начальной школы выглядит удручающе плачевно». Как сообщает ИА «Все новости», директор учебного заведения Сергей Головин признал, что проблема существует. Три туалета из четырех в здании нуждаются в ремонте.