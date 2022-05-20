«Аэрофлот» с 1 июня запускает из Екатеринбурга ежедневные рейсы в Сочи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Полеты из столицы Урала в Сочи будут выполняться на самолетах Airbus A320. По вторникам вылет из Екатеринбурга назначен на 09:15, прибытие – на 11:15. В остальные дни недели самолет будет вылетать из Кольцово – в 09:00, прилетать в Сочи – в 11:00. Время указано местное.Этим летом из Екатеринбурга в Сочи запланировано выполнение до 11 рейсов в сутки силами пяти авиакомпаний.