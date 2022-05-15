Победа в последнем туре над «Арсеналом» помогла ФК «Урал» сохранить прописку в Премьер-лиге

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче последнего, 30-го тура РПЛ футбольный клуб «Урал» встречался в Туле с местным «Арсеналом». Екатеринбургскому клубу необходимо было одерживать победу, чтобы избежать стыковых матчей и гарантировать участие с премьер-лиге в следующем сезоне. И «Урал» этой победы добился.Все основные события матча произошли в первом тайме – на 29-й минуте нападающий хозяев Евгений Марков «отличился» в собственной штрафной – сыграл рукой, «привезя» пенальти и заработав удаление. Одиннадцатиметровый штрафной удар пробил полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, и он оказался точен – 0:1. Оставшиеся в меньшинстве туляки пропустили второй гол уже через две минуты – отличился хорватский легионер «Урала» Даниэль Мишкич. В итоге екатеринбургский клуб получил комфортное преимущество в два мяча уже к 33-й минуте. Однако оно продержалось недолго – на 42-й минуте Максим Кайнов отквитал один мяч — на перерыв команды ушли при счёте 1:2.Второй тайм выдался скудным на события. «Урал» счёт устраивал, а «Арсенал» уже потерял всякую мотивацию, досрочно заняв последнее место в таблице и потеряв шансы на спасение ещё в предыдущем туре. Единственным опасным моментом, пожалуй, стал удар Игоря Смольникова по воротам «Урала» на 73-й минуте, но Илья Помазун вытащил удар уроженца Каменска-Уральского из угла ворот.Итоговый счёт так и остался неизменным – 1:2 в пользу «Урала».Эта победа стала для «Урала» восьмой в чемпионате и четвёртой за последние пять матчей (на этом финишном отрезке екатеринбургский клуб стал одним из лучших, заработав 12 очков из 15 возможных — лучше выступил только «Сочи» с 13 очками). Она позволила набрать 33 очка и остаться на 12-м месте в турнирной таблице, гарантирующем прописку в РПЛ на следующий сезон.