В екатеринбургском посёлке Исток уведомили об отключении горячей воды на две недели
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня утром, 22 мая, жильцы одного из домов в посёлке Исток в Екатеринбурге обнаружили объявление, которое уведомляло об отключении горячего водоснабжение с 23 мая по 7 июня. Это вызвало у местных жителей негодование.
Об этом сообщает Е1. В екатеринбургской теплосетевой компании порталу объяснили, что испытания будут проходить только два дня – 23 и 24 мая.
«Почему в объявлении указан срок в две недели, нужно выяснять в управляющей компании. Таких долгих опрессовок не бывает», – ответили в пресс-службе теплосетевой компании.
В управляющей компании дома Механизаторов, 100/5А, где появилось объявление о длительных опрессовках, попросили перевозить в понедельник, ответив, что на данный момент информацией от отключений они не обладают.
Об этом сообщает Е1. В екатеринбургской теплосетевой компании порталу объяснили, что испытания будут проходить только два дня – 23 и 24 мая.
«Почему в объявлении указан срок в две недели, нужно выяснять в управляющей компании. Таких долгих опрессовок не бывает», – ответили в пресс-службе теплосетевой компании.
В управляющей компании дома Механизаторов, 100/5А, где появилось объявление о длительных опрессовках, попросили перевозить в понедельник, ответив, что на данный момент информацией от отключений они не обладают.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге
16 мая 2022
16 мая 2022