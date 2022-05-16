В екатеринбургском посёлке Исток уведомили об отключении горячей воды на две недели

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 22 мая, жильцы одного из домов в посёлке Исток в Екатеринбурге обнаружили объявление, которое уведомляло об отключении горячего водоснабжение с 23 мая по 7 июня. Это вызвало у местных жителей негодование.Об этом сообщает Е1. В екатеринбургской теплосетевой компании порталу объяснили, что испытания будут проходить только два дня – 23 и 24 мая.«Почему в объявлении указан срок в две недели, нужно выяснять в управляющей компании. Таких долгих опрессовок не бывает», – ответили в пресс-службе теплосетевой компании.В управляющей компании дома Механизаторов, 100/5А, где появилось объявление о длительных опрессовках, попросили перевозить в понедельник, ответив, что на данный момент информацией от отключений они не обладают.