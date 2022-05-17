Мужчина в смирительной рубашке и доктор устроили «догонялки» на Сибирском тракте в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 мая, проезжающие по Сибирскому тракту в Екатеринбурге автомобилисты могли увидеть человека в смирительной рубашке, убегавшего от другого человека в халате, судя по всему, доктора.Заснятое очевидцем видео с погоней было опубликовано в паблике «Инцидент Екатеринбург». Журналисты «Е1» сразу связались с главврачом Свердловской областной клинической психиатрической больницы, но он ответил, что ничего не знает об этом инциденте.Позже выяснилось, что погоня была инсценирована для съемки клипа екатеринбургского рэпера Идриса Катаева. Эту информацию исполнитель подтвердил «КП-Екатеринбург», рассказав, что участвовал в постановке.«Все верно, на Сибирском тракте это были съемки клипа. Завтра выпустим его и будем публиковать материал», – сообщил Идрис Катаев.