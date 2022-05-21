В Екатеринбурге ищут 34-летнию женщину, пропавшую 15 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 34-летняя Алёна Николаевна Сайфутдинова. Последний раз она выходила на связь 15 мая, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которой может быть пропавшая, неизвестна.Всех, кто что-либо знают о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также передать информацию можно инфоргу поискового отряда Наталье 8 904 383-17-48.