Председатель МИДа похвалила жителей Свердловской области за характер

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе встречи официального представителя Министерства иностранных дел со студентами факультета международный отношений УрФУ, прошедшей 20 мая, Мария Захарова похвалила жителей Свердловской области за характер.Видео с мероприятия со словами представителя МИДа опубликовал портал Е1.«Как я воспринимаю, если брать и город, и регион в целом. Я вам одним словом скажу. Характер. Понимаете? У вас свой характер. А когда говорят слово характер – это всё», – сказала Захарова.Она также пояснила, что вкладывает в слово «характер», такие понятия, как воля, сила, упорство и упрямство.