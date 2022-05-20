Председатель МИДа похвалила жителей Свердловской области за характер
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ходе встречи официального представителя Министерства иностранных дел со студентами факультета международный отношений УрФУ, прошедшей 20 мая, Мария Захарова похвалила жителей Свердловской области за характер.
Видео с мероприятия со словами представителя МИДа опубликовал портал Е1.
«Как я воспринимаю, если брать и город, и регион в целом. Я вам одним словом скажу. Характер. Понимаете? У вас свой характер. А когда говорят слово характер – это всё», – сказала Захарова.
Она также пояснила, что вкладывает в слово «характер», такие понятия, как воля, сила, упорство и упрямство.
Видео с мероприятия со словами представителя МИДа опубликовал портал Е1.
«Как я воспринимаю, если брать и город, и регион в целом. Я вам одним словом скажу. Характер. Понимаете? У вас свой характер. А когда говорят слово характер – это всё», – сказала Захарова.
Она также пояснила, что вкладывает в слово «характер», такие понятия, как воля, сила, упорство и упрямство.
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