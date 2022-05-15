У 165 жителей Свердловской области подтвердился COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловской оперштаб сообщил о 165 заболевших COVID-19 в Свердловской области. Из них 42 в Екатеринбурге. Общее число случаев коронавируса за весь период пандемии составляет 443 131.
По выздоровлению из больниц за последние сутки были выписаны 190 жителей региона. За всё время вылечилось 429 200 человек.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 пациента. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 741.
По выздоровлению из больниц за последние сутки были выписаны 190 жителей региона. За всё время вылечилось 429 200 человек.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 пациента. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 741.
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