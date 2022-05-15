У 165 жителей Свердловской области подтвердился COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловской оперштаб сообщил о 165 заболевших COVID-19 в Свердловской области. Из них 42 в Екатеринбурге. Общее число случаев коронавируса за весь период пандемии составляет 443 131.По выздоровлению из больниц за последние сутки были выписаны 190 жителей региона. За всё время вылечилось 429 200 человек.С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 пациента. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 741.