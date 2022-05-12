На базе ИК-47 Каменска-Уральского прошла сельскохозяйственная ярмарка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера на базе исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском провели сельскохозяйственную ярмарку, на которой сотрудниками учреждения была представлена рассада капусты, томатов, перцев, баклажанов и садовых цветов.«Учитывая высокий спрос представленной продукции, аналогичное мероприятие планируется провести в ближайшее время повторно», – рассказал «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Там также отметили, что в исправительной колонии осуждённые выращивают лимоны и бананы.