На базе ИК-47 Каменска-Уральского прошла сельскохозяйственная ярмарка
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера на базе исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском провели сельскохозяйственную ярмарку, на которой сотрудниками учреждения была представлена рассада капусты, томатов, перцев, баклажанов и садовых цветов.
«Учитывая высокий спрос представленной продукции, аналогичное мероприятие планируется провести в ближайшее время повторно», – рассказал «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Там также отметили, что в исправительной колонии осуждённые выращивают лимоны и бананы.
«Учитывая высокий спрос представленной продукции, аналогичное мероприятие планируется провести в ближайшее время повторно», – рассказал «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Там также отметили, что в исправительной колонии осуждённые выращивают лимоны и бананы.
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