Ради благотворительного забега в Нижнем Тагил 22 мая перекроют центральные улицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Завтра, 22 мая, в Нижнем Тагиле пройдет восьмой благотворительный забег «Дай пять», организованный ЕВРАЗ. В связи с этим центральные улицы города будут перекрыты с 7.00 до 15.00.Ограничения будет действовать:– на проспекте Ленина от здания №1 по проспекту Ленина до пересечения с улицей Октябрьской революции;– на проспекте Мира от Карла Маркса до Горошникова;– на проспекте Строителей от Октябрьской революции до Пархоменко;– на улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова;– на улице Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;– на улице Первомайская от Карла Маркса до Горошникова;– на улице Красноармейская от Карла Маркса до Уральская;– на улице Огаркова от Карла Маркса до Уральская.В связи с этим также изменится схема движения общественного транспорта. Так, трамвай маршрута №12 пойдет только днём по укороченному маршруту «Пихтовые горы – Отделение дороги». Трамваи №15 и №3 также поедут по сокращённому пути «ГМ – Выя – Красный Камень». Трамвай №8 – по маршруту «УВЗ – Отделение дороги». Об этом сообщают в администрации Нижнего Тагила.