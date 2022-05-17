Ради благотворительного забега в Нижнем Тагил 22 мая перекроют центральные улицы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 22 мая, в Нижнем Тагиле пройдет восьмой благотворительный забег «Дай пять», организованный ЕВРАЗ. В связи с этим центральные улицы города будут перекрыты с 7.00 до 15.00.
Ограничения будет действовать:
– на проспекте Ленина от здания №1 по проспекту Ленина до пересечения с улицей Октябрьской революции;
– на проспекте Мира от Карла Маркса до Горошникова;
– на проспекте Строителей от Октябрьской революции до Пархоменко;
– на улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова;
– на улице Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
– на улице Первомайская от Карла Маркса до Горошникова;
– на улице Красноармейская от Карла Маркса до Уральская;
– на улице Огаркова от Карла Маркса до Уральская.
В связи с этим также изменится схема движения общественного транспорта. Так, трамвай маршрута №12 пойдет только днём по укороченному маршруту «Пихтовые горы – Отделение дороги». Трамваи №15 и №3 также поедут по сокращённому пути «ГМ – Выя – Красный Камень». Трамвай №8 – по маршруту «УВЗ – Отделение дороги». Об этом сообщают в администрации Нижнего Тагила.
Ограничения будет действовать:
– на проспекте Ленина от здания №1 по проспекту Ленина до пересечения с улицей Октябрьской революции;
– на проспекте Мира от Карла Маркса до Горошникова;
– на проспекте Строителей от Октябрьской революции до Пархоменко;
– на улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова;
– на улице Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
– на улице Первомайская от Карла Маркса до Горошникова;
– на улице Красноармейская от Карла Маркса до Уральская;
– на улице Огаркова от Карла Маркса до Уральская.
В связи с этим также изменится схема движения общественного транспорта. Так, трамвай маршрута №12 пойдет только днём по укороченному маршруту «Пихтовые горы – Отделение дороги». Трамваи №15 и №3 также поедут по сокращённому пути «ГМ – Выя – Красный Камень». Трамвай №8 – по маршруту «УВЗ – Отделение дороги». Об этом сообщают в администрации Нижнего Тагила.
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