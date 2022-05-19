Леса Екатеринбурга активно рубят: одни — под покровом ночи, другие — прикрываясь законами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители посёлка Полеводство, который территориально относится к Чкаловскому району Екатеринбурга, заметили, что в лес повадились ходить незнакомцы с пилами и топорами. Свои визиты они наносят под покровом темноты, вырубают в лесу искусственные прогалины, а при малейшем попытке местных поинтересоваться, на каком основании ведётся такая деятельность, растворяются, как тать в ночи.Сомнений нет, никаких разрешений у любителей попилить чужой лес ночью нет. И удивляться такой наглости и такому наплевательскому отношению к уральской природе не приходится. У «чёрных лесорубов» есть вдохновители. Ведь стоит обратить внимание, с какой лёгкостью власть всех уровней и бизнес рука об руку с ней превращают цветущие леса в пустыри, и начинает казаться, что вырубить лес — не страшнее, чем стереть ластиком нарисованное на бумажке дерево.Екатеринбургские леса активно рубят — под трамваи до соседнего города (!), под новостройки, под склады для китайских товаров. А природоохранные органы, зачастую, не просто закрывают на это глаза, но и присоединяются к лоббистскому хору чиновников и предпринимателей, которые распевают песни о «развитии города и региона», о «всесторонних выгодных сделках» и о «дополнительных рабочих местах». В начале мая стало известно, что существуют планы вырубить возле Екатеринбурга «проплешину» размером в 200 га и водрузить на неё мусорный полигон (так сказать, двойная радость для жителей ближайших посёлков и владельцев садовых участков).А на этой неделе — новый шок для уральских любителей природы: после проведения общественных обсуждений администрация Екатеринбурга укрепилась в мнение, что ПЗЗ должен быть изменён таким образом, чтобы в долине реки Патрушихи строительство домов различных назначений не было больше под запретом. Печаль этой новости добавляет недавний отъём у депутатов городской думы права препятствовать внесению изменений в ПЗЗ.