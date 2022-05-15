В Екатеринбурге всё больше бездомных собак нуждаются в хозяине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Большое количество волонтёров, организующиеся приюты и возникающие то тут, то там передержки не справляются с растущим количеством выброшенных на улицу безответственными хозяевами. Выход только один — если есть у вас такая возможность, забирайте к себе оставшуюся без крова кошку или лишившегося дома пса.Прямо сейчас в Екатеринбурге десятки и десятки бездомных животных, отмытых и пролеченных зоозащитниками, ждут, когда им найдут постоянное жилье. Так, на днях громко прозвучала в местных СМИ история о том, как житель Екатеринбурга случайно нашёл в лесу закопанную коробку, в которой лежали шесть живых щенков. Кто-то прочитал её и ужаснулся бесчеловечности неизвестных, обрёкших малышей на верную гибель. Кто-то поумилялся, глядя на четырёхлапых карапузов. Но проблема до сих пор не решена. У мужчины, который спас щенков, нет возможности оставить их у себя. Нужно срочно пристраивать малышей. Пока же они живут у спасителя в машине, — пишет портал Е-1.Немного другой случай — у молоденькой девочки Рыжули. Ей всего годик, но она уже знает суровые тяготы уличной жизни. К счастью, Рыжуля попалась на глазах екатеринбургской зоозащитницы, которая взялась искать её пристанище. Но это оказалось не так-то просто. Дома — свои кошки и собаки, пристроить на несколько дней добродушную собаку в подъезде не позволили куда менее добродушные соседи. В итоге, единственный вариант с временной передержкой отыскался только в другом городе, до которого ехать с Уралмаша не менее часа. А ведь спасительница не бросает найдёныша и старается навещать её почаще.Каким-то выходом было бы найти передержку поближе, в Екатеринбурге. Зоозащитница готова оплачивать корм и приезжать к хвостатой девочке, чтобы выгуливать её. Решится и вопрос со стерилизацией. Если вы готовы приютить Рыжулю, звоните по номеру +7 965 533 41 36.Наконец, желающих взять себе бездомное животное с распростёртыми объятиями ждёт Спецавтобаза (Екатеринбург, улица Посадская, 3). Туда свозят всех отловленных во время рейдов по городу собак, так что выбор будущего питомца огромный. Есть даже породистые псы.