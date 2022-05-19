Ровно через месяц в Екатеринбурге начнётся показ новых спектаклей по уральской драматургии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во второй половине июня, с 20-го по 30-ое числа месяца, в Екатеринбурге пройдёт очередной, 15 Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». На этот раз отборочной комиссией была составлена программа из 28 спектаклей, объединяет которых одно — в их основу легли пьесы уральских драматургов (многие из которых учились у основателя фестиваля, известного театрального постановщика и драматурга Николая Коляды).Театры из Шадринска, Нижнего Тагила, Череповца, Барнаула, Ижевска и других городов покажут постановки по пьесам Олега Богаева, Анны Богачёвой, Светланы Баженовой, Василия Сигарева, Ярославы Пулинович. Будут представлены и сценические варианты пьес самого Коляды. Так, «Театр за Волгой» имени В.Беляковича из Волгоградской области покажут спектакль «Змея золотая», Магаданский государственный музыкальный и драматический театр – «Старую зайчиху», а театр из города Мирный – «Бабу Шанель».Традиционно, программа фестиваля включает в себя не только собственно показы, но и творческие встречи, обсуждения увиденных спектаклей и пресс-конференции с принимающей стороной и гостями Екатеринбурга.Фестиваль «Коляда-Plays» впервые прошёл в Екатеринбурге в 1994-ом году. После длительного перерыва он был возрождён в 2008-м году. Благодаря таланту, энергии и огромному авторитету его основателя в российской театральной среде, фестиваль быстро стал одним из самых интересных, насыщенных и престижных смотров спектаклей в стране.